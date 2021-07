Nando Boom: ‘La mujer tiene derecho a ser profesional e independiente’

El cantante panameño Fernando Orlando Brown, conocido como Nando Boom, estrenó su nuevo tema “Fluye”, dedicado a todas las mujeres.

Según el artista, este sencillo, que estrenó hace unos días, fue escrito durante la cuarentena por el COVID-19. “Espero les guste, hemos trabajado en tiempo de cuarentena porque o nos cruzamos de brazos a vivir de recuerdos mientras se derrumba el mundo o alzamos nuestra voz para ir tras el sueño y la esperanza de un nuevo mañana”, expresó Nando en su cuenta de Instagram.

Añadió: “Fluye es una temática basada en aquella mujer que termina una relación y le cuesta iniciar una nueva vida, pues esa antigua relación le acosa e insiste en atormentarla. La mujer es una bendición y tiene derecho a ser profesional e independiente y por qué no, a ser feliz”.

El tema que es una producción de Pucho Bustamante, está disponible en todas las plataformas digitales, y su video, YouTube, donde el artista registra más de 15 mil suscriptores. En dicha plataforma, el video registra más de 43 visualizaciones.

“Fluye habla acerca de una muchacha que está bien enojada con su novio, y el novio la trata mal, pero ella siempre quiere volver, y ahí entra Nando Boom y dice alto”, dijo el artista en una entrevista en el programa “Tu Mañana”.

Brown comentó a su seguidores que durante este trabajo pasó algunos inconvenientes “El problema fue que alguien me dijo que no podía y esa palabra para mi no existe, si Dios me dio el talento sé que puedo, sé que puedo, sé que puedo.