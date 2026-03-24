Panamá en el top 50 de los países más felices

En el “Informe Mundial de la Felicidad 2025” (World Happiness Report), publicado por el Centro de Investigación sobre el Bienestar de la Universidad de Oxford, en colaboración con Gallup y la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, Costa Rica se posiciona como el país más feliz de América Latina y ocupa la sexta posición en la clasificación mundial.

El estudio examina a más de 147 naciones y las evalúa en una escala del 1 al 10. “La puntuación se determina a partir de cómo las personas perciben su calidad de vida en conjunto, así como de la frecuencia con la que experimentan emociones positivas y negativas”, indica el informe.

Según la investigación, "México es el segundo país más feliz de Latinoamérica", ubicándose en la novena posición a nivel mundial y entrando por primera vez entre los diez más felices del planeta. Detrás se encuentra Uruguay, El Salvador, Chile, Panamá, Guatemala, Nicaragua y Argentina que entran en el top 50 del informe.

Las variantes que se tomaron en cuenta para medir la felicidad fueron el PIB per cápita, el apoyo social, la esperanza de vida saludable, la libertad, la generosidad y la corrupción.

Posición mundial de la felicidad.

A nivel global, los países nórdicos vuelven a liderar la clasificación de felicidad, Finlandia, Dinamarca, Islandia y Suecia se mantienen entre los cuatro primeros, en el mismo orden.

“Los intervalos de confianza de la clasificación muestran que Finlandia sigue en un grupo independiente, seguida de Dinamarca e Islandia en un grupo de dos, y Suecia en un rango que va del 4 al 8”, destaca el documento.

Este año, por primera vez, ninguna de las grandes potencias económicas mundiales se ubicó entre los 20 primeros. Estados Unidos quedó en la posición 24 y China en la 68. Quizá, la gran lección sea que, la felicidad no se mide únicamente de cuánto se tiene, sino de cómo se vive con lo que se tiene.

En el caso de los países menos felices, las clasificaciones no son tan fáciles de comparar, ya que en 2013 había 156 países clasificados, en comparación con los 147 de este año. Togo fue el país menos feliz en 2013 y desde entonces ha ascendido veinte puestos, con una evaluación de vida promedio casi 1,4 puntos más alta que entonces. Afganistán ha experimentado la situación inversa, con una caída de casi 2,7 puntos entre 2013 y 2025.

“La evaluación de vida promedio es ahora de 1,36, con diferencia la puntuación promedio más baja jamás observada en todos nuestros informes. Además, la vida es especialmente difícil para las mujeres afganas, ya que su promedio es de tan solo 1,16 puntos”, señala Oxford en el informe.