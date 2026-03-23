Elmis Castillo le regala un carro nuevo a su madre

El creador de contenido panameño Elmis Castillo conmovió a sus seguidores tras compartir uno de los momentos más especiales de su vida: regalarle un carro nuevo, cero kilómetros, a su madre en medio de la Feria de David.

Según relató el influencer, este gesto nace de un sueño que llevaba tiempo construyendo. Recordó que en el pasado ya le había obsequiado un vehículo de segunda, pero las palabras de su mamá declarando esa camioneta quedaron marcadas en su mente, motivándolo a esforzarse aún más para sorprenderla nuevamente, esta vez con un auto totalmente nuevo.

Elmis explicó que más allá del lujo, la decisión tuvo un profundo significado familiar. La necesidad de movilizar a su abuela, quien está un poco enferma y debe ir constantemente a citas médicas, así como el bienestar de sus sobrinas y el apoyo constante a su familia, fueron razones clave para dar este importante paso.

“Este era mi propio regalo de cumpleaños”, confesó, dejando claro que su mayor satisfacción es ver feliz a su familia. También destacó que no compartía el momento por aparentar, sino para resaltar la importancia de dar en vida y crear recuerdos con los seres queridos.

Por su parte, la madre del creador no pudo contener la emoción y, entre palabras de agradecimiento, reconoció el esfuerzo de su hijo: “Gracias papi, siempre piensas en nosotros, nos has sacado adelante. Estoy muy feliz”, expresó, visiblemente conmovida.