Show - 23/3/26 - 12:00 AM

Celebra sus 33 con seguridad y responde a críticas por su atrevido ‘look’

La creadora de contenido Alexa Chacón celebró la llegada de sus 33 años con una actitud renovada, marcada por la serenidad y el crecimiento personal. A través de sus redes sociales, compartió un emotivo mensaje donde dejó claro que ha atravesado un profundo proceso interno que la hace sentirse “siempre mejor”, aunque no siempre perfecta o feliz.

Pero más allá de la reflexión, lo que también dio de qué hablar fue su llamativo vestido transparente con detalles brillantes, el cual lució durante su celebración. La pieza generó opiniones divididas entre sus seguidores, provocando críticas de algunos usuarios.

Fiel a su estilo, Alexa no se quedó callada y respondió con firmeza, pero sin perder el buen humor. “Mucha gente tomándose muy en serio un vestido para una salida de cumpleaños… relájense”, expresó en sus historias, dejando claro que no piensa limitar su forma de vestir por comentarios negativos.

Además, la influencer aseguró que se sentía “tan guapa” esa noche, enviando un mensaje directo de amor propio y autenticidad. Para Alexa, el verdadero lujo no está en la aprobación externa, sino en el trabajo personal que ha construido a lo largo de los años.

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