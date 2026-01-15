Show - 15/1/26 - 11:53 AM

Piden a Yaneth para el parking de Yen Video; ella dice que no ta' pa' eso

Entre los interesados en que haya más demencias se encuentra Barceló. Él ha pedido que le metan mente e inviten a caras controversiales para ponerle sazón.

 

Mientras muchos dicen que la casa de Yen Video se puso aburrida por la salida estrepitosa de Euana, otros afirman que hay que meter a más gyales para que generen más contenido.

Una de las que suena y prefieren es a Yaneth Marín o hasta la misma Gracie Bon.

Sin embargo, la misma Yaneth Marín confesó que eso no procede, no está interesada y tampoco piensa en incorporase al show.

