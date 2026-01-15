Piden a Yaneth para el parking de Yen Video; ella dice que no ta' pa' eso

Mientras muchos dicen que la casa de Yen Video se puso aburrida por la salida estrepitosa de Euana, otros afirman que hay que meter a más gyales para que generen más contenido.

Entre los interesados en que haya más demencias se encuentra Barceló. Él ha pedido que le metan mente e inviten a caras controversiales para ponerle sazón.

Una de las que suena y prefieren es a Yaneth Marín o hasta la misma Gracie Bon.

Sin embargo, la misma Yaneth Marín confesó que eso no procede, no está interesada y tampoco piensa en incorporase al show.