¡Prepárense! Julio se defenderá con pruebas de WhatsApp y más vainas

El cantautor Julio Iglesias, acusado por dos de sus exempleadas por presuntas agresiones de carácter sexual, aseguró que se defenderá de todo lo que se ha dicho en su contra.

Luego de que estalló el escándalo, el artista fue contactado por la revista ¡Hola! y aunque no quiso dar ninguna declaración al respecto, informó que ya está asesorándose legalmente para defenderse.

La revista informó que Iglesias les expresó que aún no es el momento para expresarse, ya que necesita de asesoría legal.

Según el medio, el intérprete dijo tener la convicción de que todo se aclarará.

El pasado lunes se dio a conocer una investigación que reúne los testimonios de 15 extrabajadores del cantante, quienes habrían atestiguado los abusos cometidos al interior de sus mansiones, ubicadas en Punta Cana, Bahamas y España.

Además, las acusaciones señalan que dos mujeres, una que trabajaba en las tareas domésticas y, otra, que era su terapeuta, fueron agredidas sexualmente, al ser obligadas a realizar actos sexuales sin su consentimiento.

Por su parte, la agencia EFE ha dado a conocer que la Fiscalía de la Audiencia Nacional, en España, ya trabaja en el caso con "diligencias en un estado muy preliminar", debido a que aún es muy pronto para que se hable de las posibles consecuencias que Iglesias tendría que enfrentar, de ser declarado culpable.