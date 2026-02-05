Show - 05/2/26 - 10:39 AM

Yen revela que le hicieron bucas zancadillas. ¿Habrá otra temporada?

Él se dirigió a las personas que envían comentarios negativos, recomendándoles que no se cierren las puertas ellos mismos con esa actitud y enfatizando el esfuerzo detrás del proyecto.

 

Por: Redacción / Web -

Yen Video realizó una intervención directa en su programa, compartiendo un mensaje contundente y honesto tanto con los participantes como con su audiencia. 

También aprovechó un momento para recalcar que ha enfrentado incidentes físicos de vandalismo, específicamente el corte de cables de fibra óptica y electricidad que sostienen la transmisión en vivo. 

Incluso asegura que personas externas han intentado "cerrarle el parking" mediante estas tácticas de interrupción técnica y presión externa, todo a pesar que el mismo culmina este sábado.

Además, se sinceró sobre el impacto internacional del reality, celebrando que el programa entró al Top 6 del streaming hispano y alcanzó la cifra de 100,000 suscriptores en YouTube, lo que le valió su placa oficial.

