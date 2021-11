Residente le rinde homenaje a Rubén Blades; fue una noche única para el salsero

El cantante panameño Rubén Blades fue la sensación de estos Latin Grammys, al destacarse en una gran presentación y llevarse el gramófono por "Mejor Álbum Salsa" con Salsa Plus.

LEE TAMBIÉN: Blades gana Latin Gramy por 'Mejor Álbum de Salsa por 'Salsa Plus'

Publicidad

Luego de una gran presentación, el famoso fue homenajeado por el puertorriqueño Residente

"Nadie en la música tiene tu obra literaria...Tus historias son de gente que existe, gente real, gente que se desangra si le disparan...gracias a ti con mi déficit de atención nunca me sentí solo", dijo.

Mientras intentaba sostener una hoja donde estaba su escrito, los nervios y la emoción lo tenían temblando,

"Me tocaste el alma, me criaste con tu música, me abriste las puertas de tu casa cuando todavía no tenía casa... me diste una guía, una dirección...eres mi maestro, mi mentor, eres como un padre para mi, gracias Rubén", destacó.

Las palabras de Residente le llegaron Rubén, pues se le aguaron los ojos y luego se le quebró la voz.