Riki Plops confirma que rechazó entrar al Parking, pero no pidió cacao después

El invitado de la noche del miércoles en El Parking de Yenvideo encendió las redes sociales luego de una pregunta. Durante la transmisión, Rony Vargas cuestionó directamente a Yen, creador del reality, sobre quién había rechazado en su momento formar parte del proyecto.

Ante la interrogante, Yen respondió que se trataba del creador de contenido Riki Plops, quien —según explicó— no pudo integrarse por compromisos laborales. Sin embargo, su comentario no pasó desapercibido cuando añadió: “Él me dijo que no podía porque tenía mucho show en enero… hace ‘showcitos’”, expresión que fue interpretada por muchos como despectiva.

Riki Plops decidió pronunciarse a través de un video en sus historias de Instagram, aclarando los verdaderos motivos por los que rechazó participar en el reality.

“No me gustó la manera en que se hicieron los comentarios en la casa de Yen video. Al final sí, yo rechacé, pero yo tengo mis eventos y show, o como dijo Yen, porque ahí trató de denigrar ‘mis showcitos’, pero gracias a Dios eso me dan. La forma en Rony dice las cosas está fuera de lugar. Yo nunca dije de regresar a la casa, porque una de las razones que rechacé y la más importante es que mi mamá no ha terminado su tratamiento contra el cáncer, y estar 30 días sin saber de mi mamá a mí se me hace difícil”, expresó.

El creador también señaló que la forma en que Rony Vargas planteó la situación estuvo fuera de lugar y dejó claro que nunca manifestó interés en regresar a la casa, priorizando siempre la salud de su madre.

Tras el pronunciamiento de Riki Plops, Rony Vargas salió a ofrecer disculpas públicas, asegurando que todo se trató de una “joda” y que desconocía inicialmente de quién se hablaba. Según explicó, una vez Yen mencionó el nombre, ya no pudo retroceder, pero reiteró que no hubo mala intención.

“Nada chombo. Si te lastimó, sorry, discúlpame. Soy fan tuyo también, eres un ser humano de gran corazón. Era una joda… mis respetos, papi, de corazón”, manifestó Rony en un video dirigido directamente a Riki Plops.