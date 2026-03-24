Robin Durán y Gaby Novo calentaron el autódromo

En las redes sociales quedó captada una discusión que se dio este fin de semana en el Autódromo de Panamá, cuyos protagonistas fueron el presentador Robin Durán y Gaby Novo, dueño de un taller automotriz y conocido en las redes por su pasión por los autos.

La problemática que explotó el sábado ya tiene un arrastre de meses, cuando Robin llevó su auto para chapistería y restauración del interior, un Mercedez Benz, el cual —asegura— llegó funcionando al taller. Tras pagar $1,850 como adelanto, el proceso avanzó solo durante las primeras semanas, para luego estancarse entre excusas y retrasos constantes.

La situación empeoró cuando decidió llevar un segundo vehículo para realizar un cambio de motor y transmisión, pero el resultado habría sido aún más desastroso.

Durán afirma que ambos autos terminaron afectados: uno con daños mecánicos severos y otro con deterioro estético en pintura, tapicería, cuero y acabados internos. “Dos carros, dos pérdidas”, resumió el presentador, quien también señaló que el motor de uno de los vehículos fue dañado durante un traslado en grúa.

El escándalo no quedó ahí. El también figura pública aseguró que cuenta con pruebas, recibos y conversaciones que evidencian un año de incumplimientos. Además, reveló que más de 30 personas le han escrito denunciando situaciones similares con el mismo taller.

La gota que hizo derramar el agua del vaso ocurrió el sábado durante un evento en el autódromo, donde, según Durán, el mecánico lo confrontó de forma inesperada. “Me tocó por la espalda y me provocó”, relató, destacando que logró mantener la calma pese a la situación, la cual calificó de incómoda, especialmente por la presencia de la hija del implicado.

Mientras el caso sigue generando comentarios en redes sociales, Durán advierte que el conflicto podría terminar en instancias legales.