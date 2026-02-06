Sabotajes, amenazas y robo rodearon el Parking de Yenvideo

El Parking de Yenvideo está llegando a su final, y por primera vez el creador de contenido se atrevió a revelar los desafíos que enfrentó para lograr el éxito.

Yen entró al Parking como un invitado más la noche del miércoles, en confesiones con Urri detalló que tuvo que enfrentar robos, sabotajes y amenazas, pero ninguno de estos factores hizo que bajara su proyecto.

Afirmó que uno de los primeros problemas que afrontó fue el robo de todos los tubos del sistema de aire acondicionado, hecho que se dio mientras acondicionaban la estructura del lugar.

Aunque esta era una pequeña piedra que sacó rápidamente de sus zapatos, no se esperó encontrarse con una verdadera peña, al recibir un correo con firmas de abogados en el que le decían que tenía que abandonar el proyecto y evitar problemas legales.

Yen estaba enfocado en realizar, a toda costa, su primer reality con personalidades de la farándula local y creadores de contenido, sin importar que una televisora llegara a instancias internacionales para detener toda la producción.

A pocos días de culminar el encierro de los participantes, Yen respira profundo y sonríe de alegría al tener en sus manos la placa de metal que ofrece YouTube por superar los 100 mil suscriptores y posicionar a Panamá en el “Top 6 de hispano Stream”.