¡Sam y su pareja se casaron! Ambos son felices en estos momentos

Samuel Jaén, mejor conocido como Sam el depredador, ex participante de Calle 7 compartió con sus seguidores que dio el gran paso junto a su pareja y ahora tienen una relación más fuerte.

Según se ha podido ver, ambos se compartieron anillo y realizaron una cena llamativa para celebrar su boda.

Los dos han dejado ver que están muy enamorados y la relación va bien.

Como era de esperarse, también ha recibido críticas por esto y eso lo ha respondido con humor. “La gente tiene la mente podrida”, ha puntualizado.