Show - 19/10/25 - 08:58 AM

¡Sam y su pareja se casaron! Ambos son felices en estos momentos

Los dos han dejado ver que están muy enamorados y la relación va bien.

 

Por: Redacción / Web -

Samuel Jaén, mejor conocido como Sam el depredador,  ex participante de Calle 7 compartió con sus seguidores que dio el gran paso junto a su pareja y ahora tienen una relación más fuerte.

Según se ha podido ver, ambos se compartieron anillo y realizaron una cena llamativa para celebrar su boda. 

Los dos han dejado ver que están muy enamorados y la relación va bien.

Como era de esperarse, también ha recibido críticas por esto y eso lo ha respondido con humor. “La gente tiene la mente podrida”, ha puntualizado.

Te puede interesar

¡Sam y su pareja se casaron! Ambos son felices en estos momentos

¡Sam y su pareja se casaron! Ambos son felices en estos momentos

 Octubre 19, 2025
Liza Hernández: "¿Los panameños son bochinchosos"?

Liza Hernández: "¿Los panameños son bochinchosos"?

 Octubre 19, 2025
Tifanny empezó a pagar tras las acusaciones de estafa de muchos

Tifanny empezó a pagar tras las acusaciones de estafa de muchos

 Octubre 19, 2025
Hermano Salvaje, el enérgico trío valenciano, se presentará en Panamá

Hermano Salvaje, el enérgico trío valenciano, se presentará en Panamá

 Octubre 17, 2025
Bad Bunny es catalogado como "el mayor defensor del español" en EE. UU.

Bad Bunny es catalogado como "el mayor defensor del español" en EE. UU.

Octubre 17, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas