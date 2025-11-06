Show - 06/11/25 - 12:00 AM

Se somete a cirugía de reducción de senos por salud

Alisson Staff reveló que se sometió a un cambio físico hace algunos meses, motivada principalmente por su bienestar y salud.

En una publicación reciente, Alisson explicó que se realizó una cirugía de reducción de senos sin implantes, ya que el peso le estaba afectando la columna y le provocaba fuertes migrañas. Según contó, fue una decisión difícil, pero necesaria para mejorar su calidad de vida.

“Dicen que los cambios son buenos, y hace algunos meses decidí hacer uno por mi bienestar. Me realicé una cirugía de reducción de senos sin implantes, principalmente por salud, ya que el peso me estaba afectando la columna y me causaba fuertes migrañas. Tomar esta decisión no fue fácil, pero hoy sé que fue lo mejor que pude hacer por mí y por mi cuerpo”, escribió la exparticipante de Canta Conmigo.

Alisson Staff aconsejó a otras personas a priorizar su salud y bienestar personal, demostrando que los cambios físicos también pueden ser un acto de amor propio y cuidado.

