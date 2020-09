Sech defiende a Rosalía por su polémica frase que canta en el tema 'Relación'

El remix del tema "Relación" del cantante Sech se ha convertido en lo más comentado de la última semanas, por unir a J Balvin, Daddy Yankee, Farruko y Rosalía, sin embargo, esta última artista ha sido víctima de las críticas al tocar el tema del maltrato a la mujer de una manera que no agradó para nada.

“Gracias al maltrato se puso bella” ha sido la frase que ha hecho arder las redes sociales. En Twitter han saltado un montón de críticas hacia Rosalía, que hasta ahora era considerada un icono feminista.

Muchas mujeres que veían en ella un símbolo de superación, no logran entender como ha decido y ha interpretado esa frase de la canción, en la que según la opinión general de las redes sociales, se “romantiza la violencia”.

Rosalía aún no se ha pronunciado al respecto, ni parece que lo vaya a hacer. De todas formas, ‘Relación’, no es una canción suya ni compuesta por ella, la cantante catalana solo ha participado en el remix, por lo tanto las críticas no deberían ir hacia ella.

Al margen que surgía esta polémica, Sech decidió pronunciarse y poner el siguiente mensaje: "2020 y mucha gente todavía no entiende cosas. Lo siento, pero ahora todo cambió sinceramente. Estamos en otros tiempo. Totalmente distinto, la forma de pensar. La sociedad, todo cambió y nos toca aceptarlo".

Por supuesto, muchos fans han le han respondido y aseguran que el hecho que la gran mayoría haya aceptado algo, no quiere decir que esté bien.