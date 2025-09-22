Show - 22/9/25 - 04:49 PM

¡Sech, Faster y Boza en París! ¿Viene una plena que la botará?

Además de Sech y Boza, el famoso productor Faster también está con ellos, por lo que el ritmo con el que salga será para botarla en el escenario.

 

Por: Redacción / Web -

Después de mucho tiempo y que sus fans lo pidieran a gritos, la unión musical entre los cantantes Sech y Boza podría volverse toda una realidad.

Y es que a unas 72 horas de la gala de los Premios Juventud que se realizarán este jueves en Panamá, ambos artistas se encuentran en París cocinando una gran sorpresa.

Para el que no les ha parado bola, ambos famosos se tomaron una foto con la torre Eiffel​ y encendieron las expectativas de que no es una simple coincidencia. 

Según se pudo conocer de parte de Mr. Jozue, fuente de toda esta información y el junte,  ellos volverán a suelo panameño el 25 en la madrugada y desde ya se espera que no sea una simple reunión. Todos quieren verlos juntos en la tarima, reventando con una canción juntos. 

Además de Sech y Boza, el famoso productor Faster también está con ellos. Debido a eso se puede esperar que de ser un sencillo, el ritmo con el que salga será para botarla en el escenario. 

Todo lo anterior han sido guiños para que la gente esté al pendiente, eso sí, se espera que no sea la única ocasión que se unan y puedan seguir colaborando con futuras canciones. 

