Sech recibe las Llaves de la Ciudad en medio de muchas críticas

Comentarios a favor y muchas críticas se suscitaron, esto luego que se anunciara que el cantante Sech recibiría las Llaves de la Ciudad.

El viernes se confirmó que al famoso se le entregaría hoy en horas de la mañana en la Casa de la Municipalidad, de manos del alcalde José Luis Fábrega.

Sin embargo, a muchos panameños no les gustó esta noticia y afirmaron que hay personas más importantes en Panamá que sí son dignos para obtener este premio.

“Esas llaves se las dan a todo el mundo, parece relajo”, “Por qué no les dan las llaves de la ciudad a todos los médicos, enfermeros y todo aquel que se está sacrificando en esta pandemia”, “No entiendo ese premio, ese man no ha hecho nada”, “Premian a personas que cantan vulgaridades”, “En Panamá entregan premios a personas que ni se lo merecen” son algunas de las opiniones que se podían leer en una publicación que realizó Crítica en Facebook.

A pesar de eso, otros sí mostraron sus apoyo a "El Peluche" y mencionaron que se merece este galarón y muchos más.

Sech asistió a este evento vestido de negro y usando su mascarilla, además, agradeció a las autoridades por haberlo seleccionado para este gran honor.