Shelsy cumple su sueño y se une a ‘Tu Mañana’

La creadora de contenido panameña Shelsy vive uno de los momentos más importantes de su vida tras anunciar oficialmente su ingreso al reconocido programa matutino Tu Mañana.

A través de sus redes sociales, Shelsy compartió un emotivo mensaje donde dejó ver lo significativo que es este paso en su vida profesional. “Hoy se hizo el sueño oficial… seré parte de un proyecto hermoso”, expresó, destacando además el apoyo de su familia, en especial de su padre, quien celebró la noticia preparándole su comida favorita.

La influencer también adelantó que su rol en el programa no será como presentadora, sino que tendrá una dinámica más cercana con el público. “No seré presentadora como tal, pero saldré a las calles a cumplir sueños”, explicó, dejando claro que su participación estará enfocada en conectar con la audiencia y llevar historias inspiradoras a la pantalla.

Shelsy formará parte de este nuevo proyecto junto a su compañera Nena Matteo, con quien promete crear contenido lleno de emociones y experiencias reales.

Con un mensaje cargado de gratitud, la joven cerró agradeciendo a sus seguidores por creer en ella: “Este año es de cumplir sueños… amo lo que hago y esto es el inicio”.