Show - 24/3/26 - 12:00 AM

Shelsy cumple su sueño y se une a ‘Tu Mañana’

La creadora de contenido panameña Shelsy vive uno de los momentos más importantes de su vida tras anunciar oficialmente su ingreso al reconocido programa matutino Tu Mañana.

A través de sus redes sociales, Shelsy compartió un emotivo mensaje donde dejó ver lo significativo que es este paso en su vida profesional. “Hoy se hizo el sueño oficial… seré parte de un proyecto hermoso”, expresó, destacando además el apoyo de su familia, en especial de su padre, quien celebró la noticia preparándole su comida favorita.

La influencer también adelantó que su rol en el programa no será como presentadora, sino que tendrá una dinámica más cercana con el público. “No seré presentadora como tal, pero saldré a las calles a cumplir sueños”, explicó, dejando claro que su participación estará enfocada en conectar con la audiencia y llevar historias inspiradoras a la pantalla.

Shelsy formará parte de este nuevo proyecto junto a su compañera Nena Matteo, con quien promete crear contenido lleno de emociones y experiencias reales.

Con un mensaje cargado de gratitud, la joven cerró agradeciendo a sus seguidores por creer en ella: “Este año es de cumplir sueños… amo lo que hago y esto es el inicio”.

Te puede interesar

Céline Dion volverá a los escenarios en otoño de 2026

Céline Dion volverá a los escenarios en otoño de 2026

 Marzo 23, 2026
Yisyi se metió a las favelas de Brasil y la pasó en bomba

Yisyi se metió a las favelas de Brasil y la pasó en bomba

 Marzo 23, 2026
Victoria Kjaer, Miss Universo 2024, es la dueña del concurso en Dinamarca

Victoria Kjaer, Miss Universo 2024, es la dueña del concurso en Dinamarca

 Marzo 23, 2026
Celebra sus 33 con seguridad y responde a críticas por su atrevido ‘look’

Celebra sus 33 con seguridad y responde a críticas por su atrevido ‘look’

 Marzo 23, 2026
Elmis Castillo le regala un carro nuevo a su madre

Elmis Castillo le regala un carro nuevo a su madre

 Marzo 23, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Chicas asesinadas en vía de Chivo Chivo eran menores de edad

Chicas asesinadas en vía de Chivo Chivo eran menores de edad

Matan a dos mujeres en vía de Chivo Chivo

Matan a dos mujeres en vía de Chivo Chivo
Huyen tras robo a toda velocidad y 1 termina muerto al caer en un abismo

Huyen tras robo a toda velocidad y 1 termina muerto al caer en un abismo
Se lo llevó la muerte: se estrella contra camión y no la cuenta

Se lo llevó la muerte: se estrella contra camión y no la cuenta
Trabajador muere al caer y quedar atrapado en máquina

Trabajador muere al caer y quedar atrapado en máquina