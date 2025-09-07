Steven Joseph pasó su susto y terminó en urgencias

El conocido exreportero de Jelou!, Steven Joseph, pasó un mal fin de semana, esto luego de quedar hospitalizado tras acudir de emergencia al hospital.

Aunque pensaba que no era nada grave, sin embargo, terminó tirado en una cama de hospital y le tuvieron que poner venoclisis.

El famoso tuvo una contractura muscular lumbar aguda, mismo que es un espasmo o tensión de los músculos en la parte baja de la espalda, a menudo causado por mala postura, sobreesfuerzo, movimientos bruscos o estrés, y se manifiesta con dolor, rigidez y limitación de la movilidad.

El tratamiento que debe tomar incluye reposo, aplicación de calor, medicamentos como antiinflamatorios y relajantes musculares, y fisioterapia con masajes y estiramientos.

Steven ya está mejor, pero se dará un descanso de trabajo para recuperarse.