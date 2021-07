Subió al escenario de los Premios Heat con su bandera

Boza es otro orgullo panameño, y después de caminar por la alfombra roja de los Premios Heat, que se realizan en Punta Cana y en el cual estaba nominado a Artista Revelación, subió al escenario para interpretar su éxito “Hecha pa’ mi”.

El artista, que ha explotado internacionalmente con esta melodía, subió al entarimado portando la bandera panameña para cantar “Hecha pa’ mi”, lo que causó mucha emoción en las redes, pues Boza es uno de los artistas que se ha ganado el cariño de sus seguidores por el giro que le ha dado a su carrera musical.

Desde que llegó a Punta Cana para esta premiación, Boza ha participado de entrevistas y compartido con artistas como Wisin, Nacho y hasta se encontró con Emilia, la artista argentina que grabó con él a dúo “Perreito Salvaje”.

Hace unos días Boza lanzó “En la luna”, lanzamiento que vino acompañado con la inclusión del artista urbano en el programa Radar de Spotify, para Estados Unidos, Latinoamérica y algunos países de Europa. El programa incluye un mini documental de Humberto Ceballos, nombre de pila de Boza, en el que habló que la música le salvó la vida. Recordó como la visita de su madre en la cárcel cambió sus pensamientos "A mí no me cambió estar en la cárcel, me cambió el ver a mi madre visitándome", dijo.

En eñ video, Ceballos se ve caminando en las calles del barrio La Meri, lugar donde narra que la música lo encontró. Muestra a su familia y algunas personas que estuvieron en el inicio de su carrera.