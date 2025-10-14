Show - 14/10/25 - 11:18 AM

Tiffany inicia su defensa y fue al Ministerio Público

En redes sociales y antiguas amistades han hablado de su pasado polémico.

 

Por: Redacción / Web -

Después de varios días de tiradera, críticas y acusaciones de estafa, la influencer Tiffany García acudió al Ministerio Público.

Como recordarán, ella fue acusada de estafar a varias personas por decir que ayudaba a obtener boletos para conciertos, sin embargo, a la hora de la vaina nadie sabía de ella y supuestamente el dinero que obtenía se lo quedaba.

Varias caras del patio como Miah Catalina, el bailarín Algis, así como antiguas amistades de ella, le han dicho que no es una santita y este modus operandi es viejo.

Anteriormente Tiffany dijo que presentaría sus pruebas para demostrar que no es culpable de lo que se le acusa.

