¡Todas mienten! El Urri y la Rusa se unen, pelean, casi se dejan y regresan

El romance entre el Urri y la "Rusa" (Yana Karpova) inició, terminó y de nuevo siguen juntos.

Tras confirmarse públicamente que Yana Karpova es oficialmente su novia durante una cena romántica en el evento "Parking de Yen Video" en Panamá, todo parecía estar bien, pero lo que vino después de eso fue drama.

Incluso, el influencer panameño afirmó ante sus seguidores: "Ya todo Panamá sabe, la rusa es mi novia oficialmente".

Horas después de esto se les vio en una aparente pelea, en la que ella le afirmaba que no tenía nada con otro hombre.

El tema ha dado que hablar en Colombia, lugar en el que reside ella, por rumores que anda con otro tipo y supuestamente esas relaciones que tiene acá en Panamá son por simple interés.