JLo dice que separarse de Marc fue lo más duro; era madre soltera

La Diva del Bronx, Jennifer López, se sinceró sobre uno de los capítulos más complejos de su vida personal y esa fue su separación de Marc Anthony, con quien estuvo casada durante diez años, además, abrió su corazón acerca de las dificultades que enfrentó tras el divorcio, ocurrido en 2014, y cómo lo superó.

La intérprete de On the floor recordó los meses que siguieron a su ruptura con el cantante, con quien formó una de las parejas más mediáticas de la música latina. Según compartió, en ese momento estaba lidiando con una serie de presiones en su vida: el final de su matrimonio, la crianza de sus hijos y el ritmo exigente de su carrera artística.

Durante una entrevista que concedió, ella decidió empezar con un tono de humor. "Después de mi tercer divorcio, fue cuando realmente comencé a ser buena en esto", bromeó entre risas durante su show. Sin embargo, la broma pronto dio paso a un discurso más profundo y emotivo.



"En serio, eso no tiene gracia", agregó, reconociendo que, aunque su comentario fue ligero, el proceso de superar su divorcio no lo fue en absoluto. "En realidad fue un momento realmente duro", comentó al recordar cómo se sintió en esos años complicados.

Explicó que en aquel entonces se encontraba a punto de rendirse. "Era madre soltera con dos gemelos de tres años", señaló, en referencia a Max y Emme, quienes hoy tienen 18 años.

En ese momento, la cantante no solo luchaba por ser una buena madre, sino que también enfrentaba las exigencias de una carrera profesional que no se detenía. Fue entonces cuando recordó el consejo de una de sus mentoras más cercanas, la autora de autoayuda Louise Hay, fallecida hace algunos años.

"Louise me dijo: 'Jennifer, eres bailarina, ¿verdad?' Y le respondí que sí. Entonces ella me preguntó: 'Cuando estás aprendiendo un baile y te equivocas en los pasos, ¿qué haces?'. Le contesté: 'Sigo hasta que doy los pasos bien'. Y ella me respondió: 'Eso es, Jennifer. Sigue bailando siempre'".



Al parecer, este consejo se convirtió en una guía que la acompañó no solo en el escenario, sino también en su vida diaria. Conmovida, Lopez reflexionó: "Y les deseo lo mismo a todos ustedes: que pase lo que pase, bailen, bailen, bailen una y otra vez. ¡Los quiero muchísimo!"."Las mujeres no necesitamos mucho": la reflexión de Jennifer Lopez.



Aunque en su presentación Lopez abordó el tema del divorcio con optimismo y energía, también ofreció consejos sobre las relaciones y la importancia de la comunicación en pareja. Dirigiéndose a la audiencia masculina, compartió una reflexión sincera:

"¿Saben qué, chicos? Les voy a contar una cosita. Las mujeres no necesitamos mucho", dijo entre risas. "Solo necesitamos un poco de ti. Un poco de azúcar, dulzura y amabilidad, y te daremos muchísimo a cambio".



Finalmente, dio un mensaje independencia y empoderamiento. “No se trata del dinero. No quiero tus cosas. Yo traigo mi propio micrófono”, comentó con una sonrisa.

“Chicas, ¿necesitamos que nos compren algo? ¡No!”, añadió, destacando que para ella, las relaciones basadas en lo material no son lo que realmente importan.



Lopez ha subido al altar en cuatro ocasiones: con Ojani Noa en 1997, unión que duró un año; con Cris Judd en 2001, que concluyó en 2002 tras nueve meses; y su historia más mediática con Ben Affleck a principios de los 2000, que generó el famoso apodo 'Bennifer'. La pareja se reconcilió en 2022, pero Lopez solicitó el divorcio nuevamente en agosto de 2024.

En una entrevista en octubre de 2024, Lopez expresó no albergar arrepentimiento. "Ni un segundo", respondió al preguntarle si lamentaba alguna relación pasada.