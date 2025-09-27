Show - 27/9/25 - 02:24 PM

Tony Dandrades agradece el cariño de los panameños

El reportero agradeció la hospitalidad durante su cobertura de los Premios Juventud.

 

Por: Redacción/Crítica -

Luego de una histórica experiencia en los Premios Juventud, el comunicador Tony Dandrades, corresponsal de Primer Impacto, se despidió de Panamá y agradeció todo el cariño recibido.

Gracias, Panamá! Una de mis mejores coberturas @premiosjuventud", escribió Dandrades junto a un video en su cuenta de Instagram.

El reportero dominicano agradeció al público panameño por todo el amor que le expresaron durante estos días de trabajo.

LEE TAMBIÉN: Equipo de Don Omar desmiente que haya anunciado su retiro musical

"Me voy con un grato recuerdo. Conocí una Panamá que no conocía, visité lugares que no había visitado en mis viajes anteriores", manifestó previo a su viaje a Miami.

Añadió: "Gracias por el cariño y por expresar esa admiración a mi trabajo. Los voy a extrañar, fue una linda cobertura".

