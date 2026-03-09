Tony Vega confiesa que chocar con Omar Alfanno fue una bendición

El reconocido salsero puertorriqueño Tony Vega reveló en un podcast que uno de los momentos más decisivos de su carrera fue el día en que se cruzó con el compositor panameño Omar Alfanno, a quien describió como una verdadera bendición en su vida artística.

Durante una conversación en el podcast del creador de contenido puertorriqueño Anthony Cáceres, conocido como Tony Pregunta, Vega recordó cómo su encuentro con Alfanno marcó un antes y un después en su repertorio musical.

"Tuve la bendición de chocar con un tipo de Panamá, que los papás le dijeron ‘no, tú no te vas a meter a eso sin antes traerme un diploma aquí'. El tipo estudió odontología, se graduó como odontólogo y nunca lo ejerció... ese es Omar Alfanno”, contó el intérprete, destacando la curiosa historia del compositor panameño que terminó dedicándose por completo a la música.

El salsero explicó que su conexión con Alfanno dio origen a varios de los temas más emblemáticos de su carrera. Entre ellos mencionó canciones como “Esa Mujer”, “Aparentemente”, “Ella es” y “Lo mío es amor”, todas escritas por el panameño y convertidas en clásicos dentro de la salsa romántica.

“Omar y yo hicimos un clip desde el LP ‘Lo mío es amor’... Omar escribió unos poemas, Willie Colón le grabó ‘El Gran Varón’", afirmó.

Vega también destacó la capacidad del compositor para entender a cada intérprete y entregarles la canción perfecta. “Omar sabía qué canción darle a quién”, comentó, al tiempo que recordó que muchas veces solo le avisaba que estaba por grabar y le seleccionaba los temas.

Omar Alfanno es considerado uno de los compositores más influyentes de la música latina, autor de éxitos para figuras como Willie Colón, Gilberto Santa Rosa y Jerry Rivera, además de escribir clásicos como “El Gran Varón” y “Amores como el nuestro”.

Las palabras de Vega reafirman la huella que el talento panameño ha dejado en la historia de la salsa y cómo Alfanno se convirtió en una pieza clave para el éxito de muchos artistas del género.