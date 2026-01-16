"A tu lado siempre", mensaje de la mujer de Julio Iglesias tras lío de abusos

El cantante español Julio Iglesias respondió este viernes a las acusaciones hechas por dos de sus exempleadas al afirmar que nunca ha abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer.

"Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa. Niego haber abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer", asegura el artista en su perfil de Instagram.

Es la primera vez que el cantante responde directamente a estas acusaciones, reveladas el martes en una investigación realizada por dos medios de comunicación, tras los comentarios publicados por el entorno del artista en la revista 'Hola!' en la que manifestó que "todo se va aclarar" y que está "preparando su defensa".

"Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave", agrega el artista.

El cantante dice que no puede olvidarse de "tantas personas queridísimas que me han mandado mensajes de cariño y lealtad; he sentido mucho consuelo en ellas".

Su mensaje ha obtenido una respuesta inmediata de la actual esposa del cantante Miranda Rynsburger, natural de Países Bajos, y con quien se casó en 2010.

Rynsburger, que tiene cinco hijos con el artista y hasta el momento no ha hecho ninguna declaración pública, escribió en su perfil de Instagram: "A tu lado siempre" junto a un corazón.

Los hechos de lo que le acusan habrían ocurrido en las casas de Julio Iglesias en República Dominicana, Bahamas y España. Una de las mujeres era empleada del hogar y la otra fisioterapeuta.