Ultimos días de 2 desmembrados: entre fiesta y “Coco Chanel”

Los últimos días de B-King y Regio Clown fueron un cóctel de fiestas, drogas y misteriosas conexiones criminales. Lo que debía ser una gira de promoción musical terminó con ambos asesinados en Ciudad de México, en medio de un caso que hoy tiene tintes de narco y corrupción.

Desde su llegada, los dos músicos se movían en un círculo que mezclaba trabajo, placer y peligro. Junto a su representante Gallego, la actriz porno Angie Miller y el promotor Rogelio Delgado Mastracci, el grupo vivía entre hoteles, clubes y sustancias ilegales.

Todo comenzó el 11 de septiembre, cuando Gallego sacó “tusi”, también conocido como cocaína rosa, para “animar la noche”. Pero no fue la única droga: también apareció la llamada “Coco Chanel”, un polvo brillante traído desde Colombia que, según testigos, se buscaba introducir en el mercado mexicano.

La fiesta más grande fue el 14 de septiembre en el local Woman’s, famoso por sus shows para mujeres. Esa noche hubo DJs internacionales, artistas porno y consumo abierto de drogas.

Entre los asistentes estaban personajes que hoy son clave en la investigación: “El Maxi”, presunto distribuidor de “tusi” ligado a la Unión Tepito, y “El Comandante”, un supuesto agente migratorio con conexiones oscuras.

Al día siguiente, todo empezó a torcerse. B-King debía volar a Medellín el 16 de septiembre, pero no encontró su pasaporte, y su representante insistió en quedarse “porque estaban haciendo buenos negocios”.

Ese mismo día, los artistas fueron vistos por última vez en un gimnasio SmartFit. Luego, desaparecieron sin dejar rastro.

Horas más tarde, Gallego empezó a desesperarse. El celular de Regio Clown fue ubicado en una zona conocida por hallazgos de cadáveres, y el representante —temiendo una venganza— advirtió a su familia que se escondiera en Medellín.

El 17 de septiembre presentó la denuncia por desaparición, y poco después, el caso llegó hasta los presidentes de Colombia y México. La búsqueda terminó con la peor noticia: los cuerpos de B-King y Regio Clown fueron hallados sin vida, cerrando con horror una historia de sexo, drogas y traición en el corazón del entretenimiento latino.