¡Van a frentear a Barceló! Macho de María del Pilar entrará al show

Muchos creen que es puro show y no habrá lluvia de puñetes.

 

El mánager de María del Pilar, identificado como Frank, confirmó que entraría al reality "El Parking de Yen Video" y frenteará a Barceló por estar de gracioso con su mujer. 

Su entrada se produce en un contexto de alta tensión dentro del programa, en el que todos quieren saber si es pura bulla o de verdad van a tirar la mano por la chica.

Frank anunció que entraría para "frentiar" a Barceló, luego de las polémicas declaraciones de este último sobre la ocupación de María del Pilar (creadora de contenido para adultos) y la ruptura de su "amistad especial" en el encierro.

La situación escaló después de que María recibiera una carta que la llevó a poner a Barceló en la "friendzone" y tras revelarse mensajes que sugerían que ella tenía pareja fuera del reality.

En ese momento la producción intervino recientemente para sancionar a varios participantes tras una serie de eliminaciones y conflictos que alteraron la convivencia en la casa. 

