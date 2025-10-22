Yailín afirma que ha sido criticada sin razón y canta música bonita

La polémica cantante Yailín "La Más Viral" habla del odio que ha enfrentado en redes sociales y asegura que gracias a eso es más fuerte.

En medio del panel "Mujeres: ascenso global" de la Semana de la Música Latina de Billboard, la exponente urbana compartió su experiencia sobre el odio y los comentarios sexistas que ha enfrentado en redes sociales a lo largo de su carrera, asegurando que ha logrado fortalecerse a partir de esas adversidades.

"Yo sufrí bastante, creo que ha sido un hate (odio) que no merecía, pero gracias a eso soy más fuerte. Estoy aquí luchando por mi hija, trabajando para mis fans y transmitiendo música alegre para mi público", dijo.

El panel reunió a varias voces femeninas del panorama musical latino, como Aitana, Silvana Estrada, Ela Taubert y Yami Safdie, quienes reflexionaron sobre el machismo persistente en la industria y la forma en que afecta sus trayectorias artísticas.

Yailín, la más vinculada al género urbano del grupo, destacó el impacto emocional que generan los ataques en redes, especialmente siendo figura pública y madre joven.

Tras sus declaraciones miles de personas la han cuestionado y afirman que su música no es precisamente la más normal, indicaron.