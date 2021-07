Yedgar se operó para sentirse bien y no para complacer a nadie

El influencer Yedgar Carolina salió al paso, y dijo que si se operó es porque a él le gusta y se siente bien consigo mismo.

Y es que, tras publicar una fotografía de su salida a Colombia, a operarse, los haters se activaron en las redes sociales, le dijeron que, si fue por canje o no y que para qué se iba a operar otra vez, si iba a engordar.

Por lo que ayer, ya recuperado, tras haber pasado por el bisturí, aclaró que si se operó es porque a él le gusta y restó importancia a las críticas.

“Gracias por lo que se han preocupado por el proceso, por cómo salí y por cómo me veo, y a los que están con la piquiña que, si me veo igual o si cambié, estén pendiente. Yo lo hago para sentirme bien yo, y no para complacer a nadie, buscó sentirme bien”, manifestó mediante un video en su cuenta de Instagram.

Dijo, que ya está mejor y que empezará a responder e insultar a quien lo merece.

“Comentarios van que, si fue con un plan todo incluido, hay gente que todo le molesta, ya me estoy recuperando y voy a empezar a insultar a la gente”, dijo.

La operación estuvo a cargo del cirujano Giovanni Cortés.