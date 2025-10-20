15 detenidos en operativo previo a festividad del Cristo Negro de Portobelo

Panamá- La Policía Nacional informó la tarde del lunes 20 de octubre que durante el Operativo Portobelo 2025 ha verificado a más de 5 mil personas que han asistido hasta la fecha al distrito de Portobelo, donde se lleva a cabo la festividad religiosa del Cristo Negro.

Carlos González, ejecutivo de la Tercera Zona Policial de Colón, informó que, siguiendo los lineamientos del Plan Firmeza, durante las acciones preventivas y operativas, 15 personas han sido aprehendidas.

Estas personas eran requeridas por delitos de homicidio, pandillerismo e incumplimiento de deberes alimentarios, agregó.

Indicó que estos operativos se mantendrán para garantizar la seguridad de todas las personas que acuden a estas festividades religiosas.

A lo largo de la carretera que conduce hacia Sabanitas se pueden observar puestos de auxilio para los peregrinos y revisión por parte de los organismos de seguridad.

Todos los años, para el 21 de octubre, se estima que más de 80 mil personas visitan al Cristo Negro de Portobelo para agradecer milagros y pedir favores.



