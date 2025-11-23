Sucesos - 23/11/25 - 05:12 PM

2,663 accidentes de autos y motos de enero a la fecha, informan los bomberos

La mayoría de las emergencias están relacionadas con accidentes vehiculares, entre objetos fijos, motos, vuelcos, colisiones, animales y otros incidentes.

 

Por: Redacción / Web -

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá reporta un total de 2,663 emergencias relacionadas con accidentes vehiculares, entre objetos fijos, motos, vuelcos, colisiones, animales y otros incidentes, que fueron atendidas por los equipos operativos de enero a la fecha.

Las atenciones fueron realizadas por los bomberos del Departamento de Operaciones Extinguidas, Búsqueda y Rescate (DOEXBURE), junto con los paramédicos del Servicio de Atención Médica Prehospitalaria (SAMER) en sus ambulancias, quienes brindaron respuesta rápida y profesional en cada incidente.

Dicho informe fue emitido por el Centro de Operaciones y Control del Radio, bajo la jefatura del Capitán Andrés Espinoza, quien destacó que los incidentes vehiculares continúan siendo una de las principales causas de activación del personal operativo en todo el país.

Entre los principales tipos de incidentes registrados en las carreteras de Panamá están: 

Accidentes vehiculares (dos o más vehículos): 1,332 casos

•Colisión contra objeto fijo: 440 casos

Te puede interesar

2,663 accidentes de autos y motos de enero a la fecha, informan los bomberos

2,663 accidentes de autos y motos de enero a la fecha, informan los bomberos

 Noviembre 23, 2025
Intensa balacera en Patio Pinel deja un muerto y un presunto asesino capturado

Intensa balacera en Patio Pinel deja un muerto y un presunto asesino capturado

 Noviembre 23, 2025
Accidente fatal en vía al Puente de las Américas: un muerto y tres heridos

Accidente fatal en vía al Puente de las Américas: un muerto y tres heridos

 Noviembre 23, 2025
Recuperan cadáver de desaparecido en isla Gobernadora

Recuperan cadáver de desaparecido en isla Gobernadora

 Noviembre 23, 2025
Vía Interamericana se tiñe de sangre de madrugada

Vía Interamericana se tiñe de sangre de madrugada

 Noviembre 23, 2025

Vuelcos: 434 casos

Atropellos: 203 casos

•Vehículo vs. moto: 184 casos

•Caída de moto: 63 casos

•Colisión con animal: 7 casos

Por este constante tipo de hechos, el Capitán Espinoza recordó a los conductores la importancia de tomar medidas preventivas como:

1. Respetar los límites de velocidad y las señales de tránsito, evitar distracciones mientras se conduce, especialmente el uso del celular y realizar mantenimiento preventivo del vehículo, revisando frenos, llantas y luces.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Absuelven a la mujer de la bebé falsa. Afectado habla de injusticia

Absuelven a la mujer de la bebé falsa. Afectado habla de injusticia
Mulino responde a críticas sobre sus declaraciones en Costa Rica

Mulino responde a críticas sobre sus declaraciones en Costa Rica
Imputado por asesinato de productor queda libre con firme periódica

Imputado por asesinato de productor queda libre con firme periódica
¡Gente cabreada! Denuncian fraude con la ganadora del Miss Universo

¡Gente cabreada! Denuncian fraude con la ganadora del Miss Universo