2,663 accidentes de autos y motos de enero a la fecha, informan los bomberos

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá reporta un total de 2,663 emergencias relacionadas con accidentes vehiculares, entre objetos fijos, motos, vuelcos, colisiones, animales y otros incidentes, que fueron atendidas por los equipos operativos de enero a la fecha.

Las atenciones fueron realizadas por los bomberos del Departamento de Operaciones Extinguidas, Búsqueda y Rescate (DOEXBURE), junto con los paramédicos del Servicio de Atención Médica Prehospitalaria (SAMER) en sus ambulancias, quienes brindaron respuesta rápida y profesional en cada incidente.

Dicho informe fue emitido por el Centro de Operaciones y Control del Radio, bajo la jefatura del Capitán Andrés Espinoza, quien destacó que los incidentes vehiculares continúan siendo una de las principales causas de activación del personal operativo en todo el país.

Entre los principales tipos de incidentes registrados en las carreteras de Panamá están:

•Accidentes vehiculares (dos o más vehículos): 1,332 casos

•Colisión contra objeto fijo: 440 casos

•Vuelcos: 434 casos

•Atropellos: 203 casos

•Vehículo vs. moto: 184 casos

•Caída de moto: 63 casos

•Colisión con animal: 7 casos

Por este constante tipo de hechos, el Capitán Espinoza recordó a los conductores la importancia de tomar medidas preventivas como:

1. Respetar los límites de velocidad y las señales de tránsito, evitar distracciones mientras se conduce, especialmente el uso del celular y realizar mantenimiento preventivo del vehículo, revisando frenos, llantas y luces.