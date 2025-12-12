Imputan a cuatro jóvenes por homicidio agravado en Colón

Panamá- Cuatro adolescentes en Colón, en vez de estar estudiando, deberán enfrentar a la justicia ya que se les vincula al homicidio de un hombre, ocurrido en la comunidad Alto de Los Lagos, en el corregimiento de Cristóbal Este, en la costa atlántica.

La investigación judicial que se adelanta señala que los cuatro menores, entre 16 y 17 años de edad, presuntamente participaron en este caso de homicidio junto a un adulto usando un arma de fuego con la cual le dispararon y mataron

En el hecho perpetrado el 8 de julio de 2025, fue asesinado Ariel Arango, de 34 años de edad, en los predios de la torre H-159 de esta populosa comunidad. Ese día, Arango, luego del ataque, fue trasladado al cuarto de urgencias de la Policlínica de Sabanitas, pero de todas formas murió.

Ahora, a los cuatro adolescentes, en audiencia, se les decretó la medida cautelar de detención provisional por los delitos de homicidio doloso agravado y asociación ilícita para delinquir, luego de que la Fiscalía Superior de Adolescentes de Colón y Guna Yala, presentara los elementos suficientes para demostrar su vinculación con el hecho.

Durante la audiencia, la Fiscalía también solicitó al Juzgado Penal de Adolescentes la legalización de las aprehensiones y la formulación de imputación contra los cuatro menores de edad, peticiones que fueron admitidas.

Por este caso, en el pasado mes de agosto, la Fiscalía de Colón logró imputación y aplicación de la medida cautelar de detención provisional para un ciudadano de 36 años de edad, por el delito de homicidio doloso agravado.



