6 ASESINATOS EN 5 HORAS

Unos seis asesinatos se perpetraron en un lapso de cinco horas entre la noche del jueves y la madrugada del viernes. Entre las víctimas, al menos cuatro tenían antecedentes penales.

A las 8:00 p.m se reportó el homicidio con arma de fuego de Alonso Odison Smith Clarke, de 21 años, en el sector de La Valdesa, en La Chorrera La Valdesa. Su historial registra casos de posesión de droga, posesión Ilícita de arma de fuego y robo. Un sospechoso apodado "El Gallero" fue aprehendido.

A las 8:10 p.m. del jueves fue asesinado a tiros Diógenes Ruiz Araujo, de 41 años, en Cativá, Colón y quien registraba antecedentes por hurto, drogas, posesión ilegal de armas, privación de libertad.

Otro ataque sangriento se escenificó a las 12:15 a.m. en la vereda-calle, frente a la entrada de El Mirador, Torrijos Carter. Bryan Hipólito Mosquera Rodríguez, de 20 años, falleció a consecuencias de varias heridas con arma de fuego en su anatomía, uno en la cabeza.

Mosquera Rodríguez, en el año 2020, fue retenido por incumplimiento de medidas sanitarias aplicadas por la pandemia de Covid-19 (decretos)

A las 11:30 p.m fue ultimado a tiros Norberto Marcelino Lozano Santos, apodado "El Zorro", en la entrada de San Isidro, La Ensenada. No registraba antecedentes. Fue asesinado por la disputa de un celular.

Un poco más allá de la medianoche , fueron encontrados restos humanos calcinados dentro de una camioneta Lexus totalmente incendiado en un paraje en Paso Blanco, sector de San Diego y calle El Basurero.

A la 1:00 a.m. del viernes se reportó el asesinato con arma de fuego del taxista Jorge Hernández, de 31 años y apodado "Bombero". El crimen se dio en el sector de Caimitillo y la entrada de Guarumal, en Chilibre. El sujeto registraba varias aprehensiones.

