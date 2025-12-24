Sucesos - 24/12/25 - 08:16 AM

Lo mandan a guardar: joven de 24 queda preso por homicidio en Colón

El crimen se registró el 15 de diciembre de 2025, en calle tercera del corregimiento de Barrio Norte

 

Por: Diomedes Sánchez / Crítica -

Detención provisional fue la medida cautelar aplicada a un joven de 24 años, vinculado a un caso de homicidio ocurrido a mediados de diciembre en la ciudad de Colón, un hecho que vuelve a estremecer a la provincia.

El crimen se registró el 15 de diciembre de 2025, en calle tercera del corregimiento de Barrio Norte, donde una persona perdió la vida en medio de un episodio de violencia que aún es investigado por las autoridades.

La decisión fue tomada por Ilse Chu de Moreno, juez de garantías en Colón, quien ordenó la detención provisional por la presunta comisión del delito de homicidio doloso agravado, al considerar que existen riesgos procesales reales.

Entre los riesgos señalados están la posible destrucción de pruebas, la desatención del proceso y el peligro para la comunidad, factores que pesaron para que el imputado permanezca privado de libertad mientras avanza la investigación.

Durante la audiencia, se legalizó la aprehensión y se dio paso a la formulación de imputación de cargos, presentada por el fiscal de Homicidio, Maikol Brown. La defensa técnica estuvo a cargo de la defensora pública María Espada.

Este caso se suma a una alarmante realidad: más de 100 personas han sido asesinadas este año en el país, dejando luto, dolor y familias rotas, mientras la violencia sigue marcando las calles.

