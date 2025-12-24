Delincuentes roban la Navidad a niños de escuela en El Roble de Aguadulce
Los estudiantes se quedaron sin su fiesta, sin la ilusión que tanto esperaban en diciembre.
En la comunidad de El Roble de Aguadulce, delincuentes ingresaron a la escuela, vandalizaron parte del centro educativo y se llevaron todo lo que estaba destinado para la fiesta de Navidad de los estudiantes.
Lo que iba a ser un día de sonrisas, juegos y regalos quedó en nada. Los organizadores habían comprado con sacrificio cada cosa para que los niños vivieran un momento bonito en estas fechas, pero los ladrones no tuvieron corazón y arrasaron con lo que encontraron.
Además del robo, causaron daños en las instalaciones del plantel, dejando una sensación de abandono y rabia entre docentes, padres y residentes del sector.
Hasta el cierre de esta nota no hay personas detenidas, y la comunidad se mantiene molesta y preocupada por la inseguridad. Padres de familia piden mayor vigilancia y respeto por los espacios educativos, señalando que robarle la Navidad a los niños es cruzar todos los límites.