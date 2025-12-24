Sucesos - 24/12/25 - 12:48 PM

Delincuentes roban la Navidad a niños de escuela en El Roble de Aguadulce

Los estudiantes se quedaron sin su fiesta, sin la ilusión que tanto esperaban en diciembre.

 

Por: Redacción / Critica -

En la comunidad de El Roble de Aguadulce, delincuentes ingresaron a la escuela, vandalizaron parte del centro educativo y se llevaron todo lo que estaba destinado para la fiesta de Navidad de los estudiantes.

Lo que iba a ser un día de sonrisas, juegos y regalos quedó en nada. Los organizadores habían comprado con sacrificio cada cosa para que los niños vivieran un momento bonito en estas fechas, pero los ladrones no tuvieron corazón y arrasaron con lo que encontraron.

Además del robo, causaron daños en las instalaciones del plantel, dejando una sensación de abandono y rabia entre docentes, padres y residentes del sector. 

Hasta el cierre de esta nota no hay personas detenidas, y la comunidad se mantiene molesta y preocupada por la inseguridad. Padres de familia piden mayor vigilancia y respeto por los espacios educativos, señalando que robarle la Navidad a los niños es cruzar todos los límites.

