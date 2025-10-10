Accidente entre dos buses deja 17 heridos en Capira



Un total de 17 personas resultaron heridas tras una colisión ocurrida a las 5:45 a.m. de este viernes entre un bus tipo coaster de la ruta Chame–Panamá y un bus tipo "diablo rojo" de la ruta Capira–Panamá, que viajaba sin pasajeros. El siniestro vial se registró en la vía Interamericana, a la altura de la ferretería Ferrozo, Capira.

Entre los heridos, 14 presentaron lesiones leves, mientras que tres personas de consideración por fracturas , y una mujer embarazada para revisión. Estas últimas fueron trasladadas en ambulancias al Hospital Nicolás A. Solano para recibir atención médica especializada.

Según reportes extraoficiales, el accidente se habría producido luego de que uno de los conductores realizara un giro indebido, lo que provocó el impacto con el otro vehículo que se dirigía hacia la ciudad capital.

Equipos del Benemérito Cuerpo de Bomberos, personal paramédico del SUME 911 y la Caja de Seguro Social acudieron al lugar para atender la emergencia.

Por su parte, la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer las causas del hecho y deslindar responsabilidades.

