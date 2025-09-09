Sucesos - 09/9/25 - 09:15 AM

Acribillan joven de 24 años en Colón; hay otro herido

El crimen ocurrió entre las calles 12 y 13 de la avenida Justo Arosemena, pasadas las 10:00 p.m.

 

Por: Diómedes Sánchez / Crítica -

Panamá- A altas horas de la noche del lunes fue asesinado en la ciudad de Colón Ormeliz Ortiz Palacios, de 24 años de edad, producto de un hecho de violencia.

El crimen ocurrió entre las calles 12 y 13 de la avenida Justo Arosemena, pasadas las 10:00 p.m.

Ortiz recibió varios impactos de bala en su anatomía y fue trasladado al cuarto de urgencias del hospital Dr. Manuel Amador Guerrero, donde se confirmó su deceso.

En este evento también resultó herido Alan Joel Ávila, de 36 años de edad, con un impacto en el brazo izquierdo.

Se inició una investigación en la zona del ataque para conocer todos los pormenores de este homicidio en la Costa Atlántica.

Los residentes y transeúntes solo escucharon los disparos y buscaron resguardarse para evitar ser alcanzados.

El cuerpo del joven fue trasladado hacia la morgue judicial bajo la responsabilidad del Ministerio Público.

