Colisión mortal en Chepo: conductor de moto pierde la vida

Panamá- El conductor de una motocicleta falleció luego de verse involucrado en una colisión que tuvo lugar en el corregimiento de Tortí, ubicado en el distrito de Chepo, Panamá Este.

En este fatal hecho de tránsito también se vio involucrado un vehículo 4x4 tipo pick up de color negro, el cual terminó con serios daños en la parte frontal de la carrocería, y en el paño opuesto, por lo que se investiga si transitaba en contravía.

El cadáver del conductor de la motocicleta quedó a un costado de la vía.

Unidades Linces de la Policía Nacional fueron las primeras en llegar a la escena del mortal accidente, por lo que procedieron a custodiar la escena, mientras el otro conductor involucrado permanecía en el lugar.