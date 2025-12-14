Sucesos - 14/12/25 - 02:47 PM

Pistoleros acaban con la vida de colonense en Cativá

La víctima recibió varios impactos de bala por parte de el o los pistoleros, lo que es motivo de investigación judicial.

 

Por: Diómedes Sánchez / Crítica -

Panamá- Antonio Lindo Villaverde, de 46 años de edad, fue asesinado la tarde de este domingo en un hecho violento en la calle sexta, 11 de octubre, corregimiento de Cativá, en la provincia de Colón.

La víctima recibió varios impactos de bala por parte de el o los pistoleros, lo que es motivo de investigación judicial.

Luego del ataque, la persona fue trasladada al cuarto de urgencias del hospital Dr. Manuel Amador Guerrero, donde se decretó que ya no presentaba signos vitales.

Al lugar del evento violento acudió la Policía Nacional, al igual que al cuarto de urgencias, con el propósito de recabar información, recolectar indicios y pruebas para esclarecer este homicidio.

Más de 100 personas han perdido la vida este año en la provincia de Colón a consecuencia de la violencia que se vive en sus calles y en algunas comunidades que con los años se han tornado violentas.

 

Te puede interesar

Pistoleros acaban con la vida de colonense en Cativá

Pistoleros acaban con la vida de colonense en Cativá

 Diciembre 14, 2025
Encuentran cadáver en descomposición: Familia confirma que es Elvis Ureña

Encuentran cadáver en descomposición: Familia confirma que es Elvis Ureña

 Diciembre 14, 2025
Colisión mortal en Chepo: conductor de moto pierde la vida

Colisión mortal en Chepo: conductor de moto pierde la vida

 Diciembre 14, 2025
Cuatro aprehendidos en Chiriquí y Guna Yala por robos, hurtos y microtráfico

Cuatro aprehendidos en Chiriquí y Guna Yala por robos, hurtos y microtráfico

 Diciembre 14, 2025
Peatón muere trágicamante; dos vehículos lo atropellan en Guararé

Peatón muere trágicamante; dos vehículos lo atropellan en Guararé

 Diciembre 14, 2025

 

 

 

 


 

 

 

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Doble crimen en Caimitillo: sicarios asesinan a un teniente y a un civil

Doble crimen en Caimitillo: sicarios asesinan a un teniente y a un civil
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Tragedia en manjol de Plaza Amador: obrero muere tras fuerte descarga eléctrica

Tragedia en manjol de Plaza Amador: obrero muere tras fuerte descarga eléctrica
Agente de Senafront muere en accidente de tránsito

Agente de Senafront muere en accidente de tránsito
Asesinado a tiros en la barriada Santa Rita de Pacora

Asesinado a tiros en la barriada Santa Rita de Pacora