Pistoleros acaban con la vida de colonense en Cativá

Panamá- Antonio Lindo Villaverde, de 46 años de edad, fue asesinado la tarde de este domingo en un hecho violento en la calle sexta, 11 de octubre, corregimiento de Cativá, en la provincia de Colón.

La víctima recibió varios impactos de bala por parte de el o los pistoleros, lo que es motivo de investigación judicial.

Luego del ataque, la persona fue trasladada al cuarto de urgencias del hospital Dr. Manuel Amador Guerrero, donde se decretó que ya no presentaba signos vitales.

Al lugar del evento violento acudió la Policía Nacional, al igual que al cuarto de urgencias, con el propósito de recabar información, recolectar indicios y pruebas para esclarecer este homicidio.

Más de 100 personas han perdido la vida este año en la provincia de Colón a consecuencia de la violencia que se vive en sus calles y en algunas comunidades que con los años se han tornado violentas.



