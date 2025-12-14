Sucesos - 14/12/25 - 11:57 AM

Cuatro aprehendidos en Chiriquí y Guna Yala por robos, hurtos y microtráfico

Entre los aprehendidos figura un hombre de 24 años que mantenía una condena pendiente de un año relacionada con casos de robo.

 

Por: Redacción Web

Panamá- Cuatro personas fueron aprehendidas en Chiriquí por unidades del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), por su presunta vinculación con casos de hurto, robo y droga.

Entre los aprehendidos figura un hombre de 24 años que mantenía una condena pendiente de un año relacionada con casos de robo, por lo cual la Casa de Justicia y Paz de Progreso lo remitió al centro penitenciario de Chiriquí, luego de ser ubicado en el sector de Chuchupate, en Barú.

En tanto, en Paso Canoas (Barú), unidades de la Cuarta Brigada Occidental aprehendieron a una mujer de 28 años, la cual era requerida por la Fiscalía Metropolitana por el presunto delito contra el patrimonio económico (hurto y robo). Tras la aprehensión, la dama será remitida a la ciudad capital para los trámites correspondientes.

Paralelamente, en Finca Bongo (Bugaba), los fronterizos capturaron a un hombre de 27 años, señalado como el responsable de múltiples robos y de ingresar de forma ilegal a viviendas, detalló la entidad.

Por otra parte, en San Ignacio de Tupile, comarca Guna Yala, fue capturado un sujeto con catorce envoltorios de presunta droga, quien al parecer se dedicaba a la venta al detal (microtráfico).

 

