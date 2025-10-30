Sucesos - 30/10/25 - 05:07 PM

"Adi", buscado por pandillerismo, fue aprehendido en Barrio Sur

Esta persona figuraba entre los más buscados por el delito contra la seguridad colectiva en la modalidad de pandillerismo.

 

Por: Diómedes Sánchez / Crítica -

Panamá- La Policía Nacional informó la tarde del jueves que aprehendió en una de las calles de la ciudad de Colón, específicamente en el corregimiento de Barrio Sur, a Adrian Arturl Lee McPhearson, alias “Adi”.

Esta persona figuraba entre los 'Más buscados' por el delito contra la seguridad colectiva en la modalidad de pandillerismo.

Al momento de su aprehensión, el ciudadano se desplazaba en un vehículo particular entre la calle 10, la Avenida Santa Isabel y la Avenida Meléndez.

Durante la revisión, presentó a los agentes policiales una cédula y una licencia de conducir que no le pertenecían, con la intención de no ser reconocido, pero todo resultó infructuoso.

Sobre él pesaba una orden de aprehensión vigente tras la Operación Trébol, dirigida contra la pandilla “Los Tres Nama”, vinculada a la organización criminal Real Gangster For Life (RG4L).

Por todo esto, el aprehendido fue puesto a órdenes de las autoridades judiciales para el trámite correspondiente, a fin de que inicie su proceso de judicialización.

