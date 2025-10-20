Adulta mayor muere atropellada al salir de la iglesia

Una adulta mayor, identificada como Francisca, perdió la vida este lunes tras ser atropellada minutos después de salir de una iglesia, ubicada frente a la entrada de Pan de Azúcar, en el distrito de San Miguelito.



Testigos relataron que la mujer intentaba cruzar la vía cuando fue impactada por el vehículo.

Al lugar llegaron unidades de Tránsito de la Policía Nacional y personal del Ministerio Público.



Se inicia la investigación para determinar responsabilidades.

Sajalices: otro atropello deja una víctima mortal

Horas antes, en la vía Panamericana a la altura de Sajalices, se reportó otra víctima fatal tras un nuevo atropello en dirección hacia las provincias centrales.



El accidente provocó congestión vehicular mientras las autoridades realizaban el levantamiento del cuerpo e investigaban las causas del siniestro.