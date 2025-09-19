Sucesos - 19/9/25 - 07:29 AM

Adulto mayor Intentó cruzar la calle y murió atropellado en Bocas

Según los primeros informes, el señor Quintero descendió de un transporte público y, al intentar cruzar la vía, fue embestido por el vehículo.

 

Por: Redacción / Web


Un adulto mayor de 81 años perdió la vida la noche del jueves tras ser atropellado por un vehículo tipo pick-up en el sector de Palma Real, distrito de Chiriquí Grande, provincia de Bocas del Toro.

La víctima fue identificada como Luis Quintero Chichi, residente en la misma comunidad, quien falleció en el hospital de Chiriquí Grande a causa de las heridas sufridas en el accidente.

Según los primeros informes, el señor Quintero descendió de un transporte público y, al intentar cruzar la vía, fue embestido por el vehículo. El conductor implicado fue sometido a la prueba de alcoholemia, la cual resultó negativa.

La Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito ha iniciado una investigación para esclarecer las causas del accidente.

En las últimas 24 horas, la Policía de Tránsito reportó un total de 105 accidentes de tránsito a nivel nacional, con un saldo de 23 personas lesionadas y una víctima fatal por atropello.

