Adulto mayor muere atropellado por un camión en Veraguas

Un hombre de 94 años falleció ayer tras ser atropellado por un camión cargado con madera en la vía Panamericana, a la altura de la ciudad de Santiago, provincia de Veraguas, cerca de los talleres de mantenimiento del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

La víctima, que cruzaba la vía, fue identificada como José Marciaga Bustavino, quien murió horas después del accidente en el Hospital Luis "Chicho" Fábrega, debido a las graves lesiones sufridas por el impacto.

El conductor del camión, un hombre de aproximadamente 50 años, declaró que intentó frenar, pero lamentablemente no pudo evitar atropellar al adulto mayor. Según el informe, el conductor dio negativo en la prueba de alcoholemia.

Con este caso, la provincia de Veraguas suma 18 víctimas fatales por siniestros viales en lo que va del año. A nivel nacional, la cifra asciende a 225 muertes por accidentes de tránsito.

En cuanto a estadísticas de tránsito en las últimas 24 horas, se reportaron:

1,060 boletas por diversas infracciones, entre ellas:

110 por exceso de velocidad.

62 por luces inadecuadas.

20 por hablar por celular mientras conducían.

18 por conducir con la licencia vencida.

Además, 35 vehículos fueron removidos con grúa. Se registraron 132 accidentes de tránsito, que dejaron un saldo de 31 personas lesionadas y una víctima fatal en la provincia de Veraguas.

