Sucesos - 20/9/25 - 11:40 AM

Adulto mayor muere atropellado por un camión en Veraguas

La víctima, que cruzaba la vía, fue identificada como José Marciaga Bustavino, quien murió horas después del accidente en el Hospital Luis "Chicho" Fábrega, debido a las graves lesiones sufridas por el impacto.

 

Por: Redacción / Web -

Un hombre de 94 años falleció ayer tras ser atropellado por un camión cargado con madera en la vía Panamericana, a la altura de la ciudad de Santiago, provincia de Veraguas, cerca de los talleres de mantenimiento del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

La víctima, que cruzaba la vía, fue identificada como José Marciaga Bustavino, quien murió horas después del accidente en el Hospital Luis "Chicho" Fábrega, debido a las graves lesiones sufridas por el impacto.

El conductor del camión, un hombre de aproximadamente 50 años, declaró que intentó frenar, pero lamentablemente no pudo evitar atropellar al adulto mayor. Según el informe, el conductor dio negativo en la prueba de alcoholemia.

Con este caso, la provincia de Veraguas suma 18 víctimas fatales por siniestros viales en lo que va del año. A nivel nacional, la cifra asciende a 225 muertes por accidentes de tránsito.

En cuanto a estadísticas de tránsito en las últimas 24 horas, se reportaron:

1,060 boletas por diversas infracciones, entre ellas:

Te puede interesar

Adulto mayor muere atropellado por un camión en Veraguas

Adulto mayor muere atropellado por un camión en Veraguas

 Septiembre 20, 2025
Madrugada mortal: Mujer asesinada a sangre fría en Chitré

Madrugada mortal: Mujer asesinada a sangre fría en Chitré

 Septiembre 20, 2025
Localizan cuerpos de desaparecidos en Los Santos y Veraguas

Localizan cuerpos de desaparecidos en Los Santos y Veraguas

 Septiembre 20, 2025
Localizan cuerpo de adulto mayor desaparecido en Los Santos

Localizan cuerpo de adulto mayor desaparecido en Los Santos

 Septiembre 20, 2025
Frank Abrigo se reunirá con autoridades por matadera em Colón

Frank Abrigo se reunirá con autoridades por matadera em Colón

Septiembre 19, 2025

110 por exceso de velocidad.

62 por luces inadecuadas.

20 por hablar por celular mientras conducían.

18 por conducir con la licencia vencida.

Además, 35 vehículos fueron removidos con grúa. Se registraron 132 accidentes de tránsito, que dejaron un saldo de 31 personas lesionadas y una víctima fatal en la provincia de Veraguas.
 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Teniente fallece de manera intempestiva en la sede de la policía

Teniente fallece de manera intempestiva en la sede de la policía
Hallan cadáver y presunta droga en Costa Esmeralda

Hallan cadáver y presunta droga en Costa Esmeralda
hombre hiere con machete a turistas en isla Taboga

hombre hiere con machete a turistas en isla Taboga
Se desconoce si "el bicho" es animal o vegetal ¿Qué es esa vaina?

Se desconoce si "el bicho" es animal o vegetal ¿Qué es esa vaina?
Muere el abogado y comunicador Alfonso Fraguela

Muere el abogado y comunicador Alfonso Fraguela