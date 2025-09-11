Alarma en Veraguas tras pelea con arma blanca en colegio

Panamá- Lo que parecía ser un conflicto escolar terminó en una violenta trifulca que puso en peligro la vida de varios estudiantes del colegio José Santos Puga. En la pelea, registrada esta semana, se utilizó un arma blanca, hecho que encendió las alarmas de la comunidad y evidenció la creciente ola de violencia juvenil en los centros educativos de la provincia.

La gravedad del suceso obligó a una reunión de urgencia este jueves en la Dirección Regional de Educación de Veraguas. Participaron la gobernadora Hildemarta Riera, la directora regional del Ministerio de Educación, María Pimentel, el subcomisionado de la Policía Nacional, Noel Haynes, junto a representantes de los gabinetes psicopedagógicos, la comunidad educativa y la directora del plantel.

El ambiente en la ciudad de Santiago es de repudio e indignación. Francisco González, de la asociación de padres de familia, aseguró que la raíz del problema va más allá de las escuelas: “Ya es hora de que se cambie la Ley del Menor. Cuando los padres quieren corregir a sus hijos, terminan denunciados y hasta en la cárcel. Eso es lo que nos tiene en esta situación”.

La exdiputada Fátima Agrazal recordó que durante su gestión se intentó fortalecer el trabajo de los gabinetes psicopedagógicos para atender a menores en riesgo, pero reconoció que hoy “es poco lo que se está haciendo y la violencia sigue creciendo”.

Por su parte, la directora regional del MEDUCA, María Pimentel, afirmó: “No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras los estudiantes se enfrentan con armas. La seguridad de los planteles es una prioridad”.

La población santiagueña, consternada por lo ocurrido, exige acciones inmediatas para evitar que nuevas riñas pongan en riesgo la vida de los estudiantes.