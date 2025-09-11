Sucesos - 11/9/25 - 12:19 PM

Alarma en Veraguas tras pelea con arma blanca en colegio

La gravedad del suceso obligó a una reunión de urgencia este jueves en la Dirección Regional de Educación de Veraguas.

 

Por: Melquiades Vásquez / Crítica -

Panamá- Lo que parecía ser un conflicto escolar terminó en una violenta trifulca que puso en peligro la vida de varios estudiantes del colegio José Santos Puga. En la pelea, registrada esta semana, se utilizó un arma blanca, hecho que encendió las alarmas de la comunidad y evidenció la creciente ola de violencia juvenil en los centros educativos de la provincia.

La gravedad del suceso obligó a una reunión de urgencia este jueves en la Dirección Regional de Educación de Veraguas. Participaron la gobernadora Hildemarta Riera, la directora regional del Ministerio de Educación, María Pimentel, el subcomisionado de la Policía Nacional, Noel Haynes, junto a representantes de los gabinetes psicopedagógicos, la comunidad educativa y la directora del plantel.

El ambiente en la ciudad de Santiago es de repudio e indignación. Francisco González, de la asociación de padres de familia, aseguró que la raíz del problema va más allá de las escuelas: “Ya es hora de que se cambie la Ley del Menor. Cuando los padres quieren corregir a sus hijos, terminan denunciados y hasta en la cárcel. Eso es lo que nos tiene en esta situación”.

La exdiputada Fátima Agrazal recordó que durante su gestión se intentó fortalecer el trabajo de los gabinetes psicopedagógicos para atender a menores en riesgo, pero reconoció que hoy “es poco lo que se está haciendo y la violencia sigue creciendo”.

Por su parte, la directora regional del MEDUCA, María Pimentel, afirmó: “No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras los estudiantes se enfrentan con armas. La seguridad de los planteles es una prioridad”.

La población santiagueña, consternada por lo ocurrido, exige acciones inmediatas para evitar que nuevas riñas pongan en riesgo la vida de los estudiantes.

Te puede interesar

Lo pillan en Tanara con narcocargamento oculto entre plátanos

Lo pillan en Tanara con narcocargamento oculto entre plátanos

 Septiembre 11, 2025
¡Alerta internacional! Desaparece chef mexicano radicado en Coclé

¡Alerta internacional! Desaparece chef mexicano radicado en Coclé

 Septiembre 11, 2025
Alarma en Veraguas tras pelea con arma blanca en colegio

Alarma en Veraguas tras pelea con arma blanca en colegio

 Septiembre 11, 2025
Asesinato en Alcalde Díaz: Joven corre pero no escapa de balas

Asesinato en Alcalde Díaz: Joven corre pero no escapa de balas

 Septiembre 11, 2025
Vuelco de contenedor con aceite obliga a cierre temporal de vía

Vuelco de contenedor con aceite obliga a cierre temporal de vía

 Septiembre 11, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Comerciante mata a dos asaltantes en Nueva Esperanza

Comerciante mata a dos asaltantes en Nueva Esperanza
Hombre llega muerto a estación policial tras ser atacado a tiros

Hombre llega muerto a estación policial tras ser atacado a tiros
Policía abate delincuente durante persecución por robo en joyería

Policía abate delincuente durante persecución por robo en joyería
"Voy y vengo": El misterio tras la desaparición de joven coclesano

"Voy y vengo": El misterio tras la desaparición de joven coclesano
Muere actriz de cine para adultos de vacaciones en Costa Rica

Muere actriz de cine para adultos de vacaciones en Costa Rica