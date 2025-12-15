Crimen al amanecer. Joven asesinado a tiros en Colón

La provincia de Colón volvió a amanecer marcada por la violencia. Eduardo Alfredo Jiménez Martínez, de 20 años de edad, fue asesinado en horas de la madrugada en una calle interna de la comunidad de Medalla Milagrosa, en el corregimiento de Cristóbal Este.

De acuerdo con el informe preliminar, residentes del área solo escucharon varias detonaciones. Al salir de sus viviendas, encontraron al joven tendido a orillas de la vía, con impactos de arma de fuego y sin signos vitales.

Al sitio llegaron unidades de la Policía Nacional, quienes acordonaron la escena del crimen e iniciaron operativos de búsqueda para dar con los responsables del ataque.

Posteriormente, funcionarios del Ministerio Público realizaron el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios y evidencias, con el objetivo de esclarecer este nuevo homicidio que enluta a una familia colonense.

El cuerpo de Jiménez fue trasladado a la morgue judicial, ubicada en el antiguo hospital Dr. Manuel Amador Guerrero.