Sucesos - 15/12/25 - 07:02 AM

Crimen al amanecer. Joven asesinado a tiros en Colón

De acuerdo con el informe preliminar, residentes del área solo escucharon varias detonaciones.

 

Por: Diomedes Sánchez / Crítica -

La provincia de Colón volvió a amanecer marcada por la violencia. Eduardo Alfredo Jiménez Martínez, de 20 años de edad, fue asesinado en horas de la madrugada en una calle interna de la comunidad de Medalla Milagrosa, en el corregimiento de Cristóbal Este.

De acuerdo con el informe preliminar, residentes del área solo escucharon varias detonaciones. Al salir de sus viviendas, encontraron al joven tendido a orillas de la vía, con impactos de arma de fuego y sin signos vitales.

Al sitio llegaron unidades de la Policía Nacional, quienes acordonaron la escena del crimen e iniciaron operativos de búsqueda para dar con los responsables del ataque.

Posteriormente, funcionarios del Ministerio Público realizaron el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios y evidencias, con el objetivo de esclarecer este nuevo homicidio que enluta a una familia colonense.

El cuerpo de Jiménez fue trasladado a la morgue judicial, ubicada en el antiguo hospital Dr. Manuel Amador Guerrero.

Te puede interesar

Crimen al amanecer. Joven asesinado a tiros en Colón

Crimen al amanecer. Joven asesinado a tiros en Colón

Diciembre 15, 2025
Queda preso por doble crimen en Caimitillo; orden se dio desde prisión

Queda preso por doble crimen en Caimitillo; orden se dio desde prisión

 Diciembre 14, 2025
Pistoleros acaban con la vida de colonense en Cativá

Pistoleros acaban con la vida de colonense en Cativá

 Diciembre 14, 2025
Encuentran cadáver en descomposición: Familia confirma que es Elvis Ureña

Encuentran cadáver en descomposición: Familia confirma que es Elvis Ureña

 Diciembre 14, 2025
Colisión mortal en Chepo: conductor de moto pierde la vida

Colisión mortal en Chepo: conductor de moto pierde la vida

 Diciembre 14, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Encuentran cadáver en descomposición: Familia confirma que es Elvis Ureña

Encuentran cadáver en descomposición: Familia confirma que es Elvis Ureña
Agente de Senafront muere en accidente de tránsito

Agente de Senafront muere en accidente de tránsito
Queda preso por doble crimen en Caimitillo; orden se dio desde prisión

Queda preso por doble crimen en Caimitillo; orden se dio desde prisión
Cayó el principal sospechoso del asesinato de un teniente y un civil

Cayó el principal sospechoso del asesinato de un teniente y un civil
Peatón muere trágicamante; dos vehículos lo atropellan en Guararé

Peatón muere trágicamante; dos vehículos lo atropellan en Guararé