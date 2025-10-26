Alerta Amber: Buscan menor de 16 años desaparecida en Sabanitas

Panamá- Una menor de 16 años, identificada como Amalia Madrid Valdés, fue reportada como desaparecida el sábado por sus familiares ante el Ministerio Público, por lo que la entidad emitió una Alerta Amber.

La menor fue vista por última vez el pasado jueves, 23 de mayo, a eso de las 7:00 de la mañana, en la calle principal de Santa Rita, en Sabanitas, provincia de Colón, vistiendo el uniforme de marina del colegio al cual asiste.

Amalia es de contextura delgada, mide 1.57 metros de altura, tiene el cabello negro liso, ojos color café y tez clara.

La familia de la menor se encuentra preocupada y desesperada, pues ya llevan cuatro días sin saber de su paradero. Solicitan a cualquier persona que pueda brindar información que se comunique de inmediato al 104 de la Policía Nacional.



