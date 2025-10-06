¡Alerta en Cárdenas! Fuego en vertedero cerca de Cerro Patacón

Un incendio se reportó este lunes en el vertedero de Cárdenas, muy cerca de Cerro Patacón, generando alarma entre los residentes de la zona. Según el Capitán del Cuerpo de Bomberos, Ángel Delgado, el fuego ya se encuentra controlado, aunque el trabajo de sofocación continúa.

Delgado señaló que han recibido apoyo de la Autoridad de Aseo y de la Policía Nacional, quienes colaboran en el traslado del equipo y coordinación en el lugar del siniestro.

Las autoridades recomiendan a los vecinos mantenerse alejados del área mientras el equipo de bomberos continúa con los trabajos de seguridad.

El incidente está en desarrollo, y se espera que en las próximas horas se brinde un informe completo sobre las causas y posibles daños.