Alerta en colegio de La Chorrera: Crecen riñas a puñetazos entre estudiantes

Panamá- Las riñas a puño entre estudiantes de distintos grados del colegio "José Encarnación Escala", ubicado en el distrito de La Chorrera, están generando preocupación entre docentes y padres de familia.

Estas peleas se suscitan fuera del centro escolar, ante la mirada de otros alumnos, siendo necesaria la intervención de docentes para poner fin a los altercados. Durante la semana se registra más de una pelea a puñetazos, indicó la concejal del corregimiento de Hurtado, Yasmina Benavides, quien solicitó además la pronta intervención del Ministerio de Educación (MEDUCA) y la Policía Nacional (PN). Como autoridades locales, dijo Benavides, también se deben adoptar acciones para evitar que se suscite una tragedia en este centro educativo, ubicado en el corregimiento de Santa Rita.

La concejal dijo haber recurrido en una ocasión a la subestación de policía que se ubica cerca de la escuela, donde le informaron que la Policía de Menores es la indicada para actuar en estos casos. A este centro educativo concurren estudiantes que residen en al menos cuatro corregimientos rurales del distrito de La Chorrera.

Por parte de la dirección del plantel escolar se informó que todos los casos de riña se han suscitado fuera del centro educativo y, en todos ellos, se ha procedido a citar a los padres de los estudiantes. Además de ello, se aplican los correctivos por parte de la Comisión de Disciplina del plantel. La Policía de Menores también ha participado en estas reuniones con los estudiantes, docentes y padres de familia.



