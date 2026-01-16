Alerta en Santa Ana: Controlan incendio que amenazaba áreas naturales

Panamá- Un incendio de masa vegetal en Los Santos, que amenazaba con extenderse, activó las alarmas de la Estación N.° 1 La Villa del Cuerpo de Bomberos.

Los camisas rojas, a bordo de los carros 313 y 416, acudieron a la playa Monagre, en el corregimiento de Santa Ana, para sofocar las llamas.

Afortunadamente, los bomberos lograron controlar y extinguir el fuego, evitando su propagación hacia áreas cercanas, lo que permitió proteger el entorno natural.

Los bomberos aprovecharon para reiterarle a la ciudadanía en general que se deben evitar las quemas al aire libre. Además, solicitaron reportar cualquier conato de incendio al número 103 de emergencia.

El aumento de los incendios de masa vegetal en distintas regiones del país mantiene en alerta permanente al Benemérito Cuerpo de Bomberos, especialmente ante la temporada seca, periodo en el que este tipo de emergencias se intensifica debido a las altas temperaturas, la sequedad del terreno y las quemas irresponsables.

“Estamos ingresando al periodo de mayor riesgo, por lo que hemos reforzado la planificación estratégica, el entrenamiento del personal y el despliegue operativo a nivel nacional”, informó la institución, destacando que la prevención y la respuesta oportuna son fundamentales para mitigar el impacto de estos eventos.

En los últimos diez años, Panamá ha perdido aproximadamente 230,000 hectáreas de vegetación a causa de incendios de masa vegetal, generando severos impactos ambientales, afectaciones a la fauna silvestre, degradación de ecosistemas y riesgos directos para comunidades cercanas. De acuerdo con los registros operativos del BCBRP, la provincia de Coclé lidera las estadísticas, seguida por Panamá, Panamá Oeste, Veraguas y Los Santos.

“Cada hectárea que se pierde representa un daño directo al ambiente y una amenaza a la calidad de vida de la población”, destacaron autoridades bomberiles.

Ante este escenario, los bomberos redoblan esfuerzos operativos, muchas veces exponiendo su vida para proteger comunidades, salvaguardar la biodiversidad y rescatar animales silvestres afectados por el fuego. “Nuestra misión no se limita a la extinción de incendios; implica la defensa de la vida humana, la fauna y nuestros bosques, aun cuando ello conlleve altos riesgos”, enfatizó el mando institucional.

Como parte de las acciones preventivas y de preparación, el 25 de enero se realizará un simulacro interinstitucional de incendios de masa vegetal en Tanara de Chepo, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta nacional, mejorar la coordinación interinstitucional y evaluar los protocolos operativos.